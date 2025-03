Barcelona e Osasuna se enfrentam neste sábado (8), às 17h (de Brasília), no Estádio Lluís Companys, na Catalunha (ESP), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A transmissão da partida será pelo Disney+ (streaming).

O Barcelona, líder da competição soma 57 pontos, com 18 vitórias, três empates e cinco derrotas. Além disso, o time de Hansi Flick chega empolgado após vencer o Benfica fora de casa no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League e sustenta uma longa invencibilidade que dura desde dezembro.

Do outro lado, o Osasuna vive um momento difícil: há cinco jogos sem vencer, a equipe de Pamplona teve a semana livre para corrigir ajustes e buscar soluções para encerrar a sequência ruim de três empates e duas derrotas.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Osasuna (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Osasuna

Campeonato Espanhol (27ª rodada)

📆 Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lluís Companys, na Catalunha (ESP);

📺Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Pedri e Marc Casadó; Lamine Yamal, Gavi (Dani Olmo) e Raphinha; Lewandowski (Ferran Torres).

Osasuna (Técnico: Vicente Moreno)

Sergio Herrera; Jesús Areso, Flavien Boyomo, Alejandro Catena e Abel Bretones; Lucas Torró; Rubén García, Jon Moncayola, Kike Barja (Moi Gómez) e Bryan Zaragoza; Ante Budimir.