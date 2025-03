Olheiro do Barcelona é expulso de jogo da base enquanto analisava joia

A diretoria do Real Zaragoza, clube da segunda divisão do campeonato espanhol, protagonizou uma situação inesperada no jogo de base do time. De acordo com o jornal "Heraldo", os diretores da equipe expulsaram o olheiro Jon Andoni Goikoetxea, do Barcelona, durante uma partida da categoria sub-11. A medida foi tomada para evitar perder uma das promessas do elenco para a time culé.

O episódio teria acontecido no centro de treinamento do Zaragoza, em novembro de 2024, porém, a notícia só circulou nesta semana.

Jon Andoni Goikoetxea, ex-jogador e olheiro do Barcelona

Em entrevista para o jornal "Marca", o olheiro revelou que não foi informado que não poderia assistir a partida: "Não me comunicaram nada. Quando estava vendo um par de jogos, o coordenador me tirou. Nós nos credenciamentos e nos deixam entrar em todos os campos e não acontece nada. Pode ser um pouco de vingança porque dois garotos do Zaragoza foram para o Barcelona. Entendo a situação, mas é o nosso trabalho", dissse.

Outros olheiros também foram proíbidos

Assim como Goikoetxea, outros olheiros de times espanhóis também foram proíbidos de observarem jogos do Zaragoza. Real Madrid, Real Betis e Villareal não podem ter representantes nas partidas de base do clube aragonês.

Na metade de 2024, jogadores da base do Real Zaragoza deixaram o clube para jogar no Barcelona. Gorka Buil e Samuel Borniquel, ambos de 15 anos, fecharam contrato para ingressar nas categorias juvenis do elenco culé. O time da segunda divisão do campeonato espanhol entrou com uma ação judicial cobrando 1 milhão de euros como indenização.