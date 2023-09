O QUE VEM POR AÍ?

O Borussia está se recuperando em grande estilo na Bundesliga. Na última rodada, a equipe conquistou uma vitória convincente sobre o Freiburg, vencendo por 4 a 2. Com oito pontos, o Dortmund atualmente ocupa o sétimo lugar na tabela. Com a meta de alcançar as posições que garantem vaga nas competições europeias, o Borussia Dortmund vê a liderança da liga nas mãos do Bayer Leverkusen e está determinado a continuar sua escalada na classificação.



