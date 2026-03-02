Botafogo terá desfalque importante contra o Barcelona-EQU pela Libertadores; veja relacionados
Glorioso vai ao Equador pelo primeiro jogo da terceira fase preliminar
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Barcelona de Guayaquil, nesta terça-feira (3), no Equador, pela ida da terceira fase preliminar da Libertadores. O Glorioso terá um desfalque importante no ataque.
Artur, titular no empate sem gols com o Boavista pela Taça Rio, no fim de semana, ficou fora da lista. Quem segue fora e com futuro indefinido em meio à má fase é o goleiro Neto.
O técnico Martín Anselmi leva para Guayaquil 24 jogadores. Ficam fora nomes que não foram inscritos na competição para as primeiras fases, como os volantes Edenilson e Cristian Medina.
Veja os relacionados pelo Botafogo:
Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Jhoan Hernández, Justino, Kadu, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo.
Meias: Arthur Novaes, Caio Valle, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi.
Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Lucas Vilallba, Matheus Martins e Nathan.
Para ir à terceira fase da Libertadores, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí, da Bolívia, revertendo placar em casa após perder por 1 a 0 na altitude de 4 mil metros. O Barcelona, por sua vez, perdeu em casa, mas ganhou fora do Argentinos Juniors e passou nos pênaltis.
