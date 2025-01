Barbastro e Barcelona se enfrentam neste sábado (4), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal, em Huesca (ESP), em jogo válido pela terceira fase da Copa do Rei. Por estar qualificado à Supercopa da Espanha, o time blaugrana não precisou jogar fases anteriores, sendo este seu primeiro compromisso em busca do título. Já os modestos donos da casa entraram ainda na primeira fase e já eliminaram Amorebieta e Espanyol em sua trajetória até o estágio atual. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Barbastro x Barcelona

Terceira fase - Copa do Rei

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal, em Huesca (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Díaz de Mera Escuderos (árbitro); Santaúrsula Aguado e Hernández Ramos (auxiliares); Montes García-Navas (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARBASTRO (Técnico: Dani Martínez)

Arnau Fàbrega; Israel Garcia, Óscar Arroyo e Dani Santigosa; Hugo Bautista, Javito, Jaime Ara e Andrés Barrera; Ander El Haddadi e Javier Albín; Marc Prat



❌ Desfalques: -



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric Garcia e Gerard Martín; Frenkie De Jong e Pablo Torre; Ansu Fati, Gavi e Fermín López; Ferrán Torres



❌ Desfalques: Andreas Christensen, Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen e Lamine Yamal (lesionados)