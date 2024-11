Bahia e Vitória se enfrentam pela final do Campeonato Baiano Feminino (Foto: Divulgação / Bahia)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 21:53 • Salvador (BA)

Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (16), no jogo de volta da final do Campeonato Baiano Feminino. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, com transmissão de TVE, TV Bahêa e TV Vitória. Na partida de ida, o Esquadrão de Aço abriu vantagem de 1 a 0 na decisão do estadual.

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Vitória

Final - Baiano Feminino

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio de Pituaçu, Salvador (BA);

📺 Onde assistir: TVE, TV Bahêa e TV Vitória;

🟨 Árbitro: Jady Jesus Caldas;

🚩 Assistentes: Isadora Brizolara Damasceno e Djane Santos de Oliveira.

Como foi o jogo de ida?

O Bahia deu um importante passo em busca do pentacampeonato consecutivo do Campeonato Baiano Feminino. Em final de rivais, o Esquadrão foi mais preciso no ataque e venceu o Vitória por 1 x 0 na partida de ida da decisão na tarde desta quarta-feira (6). Com gol marcado ainda no primeiro tempo, o tricolor não dominou todas as ações da partida, mas usou a vantagem ao seu favor para controlar o ritmo do jogo e segurar a vantagem.