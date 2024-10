Avaí x América-MG: estatísticas, escalações e onde assistir

Avaí e América-MG se enfrentam pela Série B (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (11), Avaí e América-MG se enfrentam pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando a partida pelo placar de 1 a 1. O jogo terá início às 21h (de Brasília) com transmissão do SporTV e do Premiere; confira as estatísticas do confronto.

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Clique para assistir no SporTV

Avaí e América-MG se enfrentam hoje pela Série B do Brasileirão; confira as estatísticas em tempo real (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de Avaí e América-MG

O Avaí chega para o jogo de hoje depois de um empate contra o Brusque, 19º colocado do campeonato, diante de sua torcida. A forma do time catarinense, nono na tabela da Série B com 42 pontos não é das melhores, com dois empates, duas derrotas e uma vitória apenas nos últimos cinco jogos. Jogando em casa a equipe tem um retrospecto melhor, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o América-MG é o atual quinto colocado da Série B do Brasileirão e está na luta para o acesso ao Brasileirão de 2025, apenas três pontos atrás do Mirassol, primeiro clube do G4. No último jogo, a equipe mineira venceu o Coritiba em casa, por 2 a 1. Jogando fora de casa, a forma do time de Minas Gerais não é nada boa, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos que disputou fora de casa, além de ter perdido os outros quatro.

Palpites para o jogo

O confronto de hoje entre as equipes promete ser muito equilibrado. No entanto, o Avaí mostrou resultados melhores jogando diante de sua torcida, enquanto o América-MG definitivamente não possui bons resultados quando joga fora de Minas Gerais, perdendo quatro de suas últimas cinco partidas neste quesito; confira as estatísticas de Avaí e América-MG em tempo real.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de Avaí e América-MG

⚽Escalações prováveis de Avaí e América-MG

Avaí

César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Willian Maranhão (Mário Sérgio); Zé Ricardo, Pedro Castro e Giovanni; Pedrinho, Garcez (Pottker) e Vagner Love - Técnico: Enderson Moreira.

América-MG

Elias; Daniel Borges, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Wallison (Moisés), Alê e Juninho; Fabinho, Brenner (Jonathas) e Rodriguinho - Técnico: Lisca.