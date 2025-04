Veja as possibilidades de classificação do Vitória na Sul-Americana

Depois do empate por 0 a 0 com o Defensa y Justicia na noite da última quinta-feira, o Vitória chegou a dois pontos e se manteve como segundo colocado do grupo B da Sul-Americana ao término da segunda rodada. Mas esse posto não é suficiente para assegurar vaga nas oitavas de final, o que obriga o torcedor rubro-negro a começar a fazer contas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Carpini comanda o Vitória em jogo no Barradão Victor Ferreira / EC Vitória

O líder do grupo B é a Universidad Católica (EQU) que, após empatar com o Vitória por 1 a 1 na primeira rodada, conquistou o primeiro triunfo ao bater o Cerro Largo (URU) por 3 a 1 em Quito. O Rubro-Negro baiano vem logo na segunda posição com dois pontos, assim como o Defensa y Justicia. A diferença são os gols feitos, já que o time argentino empatou seus dois jogos por 0 a 0.

Tabela do grupo B da Sul-Americana:

1º - Universidad Católica: 4 pontos (+2 de saldo);

2º - Vitória: 2 pontos (0 de saldo);

3º - Defensa y Justicia: 2 pontos (0 de saldo);

4º - Cerro Largo: 1 ponto (-2 de saldo).

continua após a publicidade

Agenda e chances de classificação do Vitória na Sul-Americana

Erick em ação contra o Defensa y Justicia Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória tem dois jogos em casa pela frente para tentar resolver sua situação na competição continental. O próximo é contra o Cerro Largo, no Barradão, no dia 23 de abril. Logo depois, no dia 6 de maio, é a vez do Defensa y Justicia visitar Salvador. Se vencer os dois jogos, o Rubro-Negro chega aos oito pontos e encaminha classificação ao menos para os play-offs.

O intuito é aproveitar o embalo da torcida para somar pontos em Salvador. É sempre bom destacar que só o primeiro colocado de cada grupo se classifica direto para as oitavas, enquanto os clubes que ficarem na segunda posição enfrentam os terceiros colocados dos grupos da Libertadores em um play-off para definir quem vai para a próxima fase.

continua após a publicidade

Depois dos dois jogos seguidos em Salvador, Vitória ainda viaja para o Uruguai, onde enfrenta o Cerro Largo, e para o Equador, onde luta contra a Universidad Católica e contra a altitude de mais de 2.800 metros. Se vencer três dos quatros confrontos restantes, pelo menos um segundo lugar vai estar assegurado. Veja abaixo o calendário do Vitória na Sul-Americana:

Vitória x Cerro Largo (23/04);

Vitória x Defensa y Justicia (06/05);

Cerro Largo x Vitória (14/05);

Universidad Católica x Vitória (28/05).

+ Guia da Sul-Americana: Vitória ressurge no continente e quer surpreender

Jogos já realizados do grupo B

1ª rodada:

Vitória 1 x 1 Universidade Católica (Barradão): gols de Londoño e Matheuzinho;

Cerro Largo 0 x 0 Defensa y Justicia (Centenário):

2ª rodada:

Defensa y Justicia 0 x 0 Vitória (Norberto Tito):

Universidad Católica 3 x 1 Cerro Largo (Olímpico de Atahualpa): gols de Londoño e Ismael Díaz (2x).

Mas antes de pensar em classificação na Sul-Americana, o Vitória tem compromissos para tentar recuperação no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles é às 20h30 deste domingo (horário de Brasília), contra o Atlético-MG, no Mineirão, pela terceira rodada.