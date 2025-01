Atlético-MG x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético-MG e Nova Iguaçu se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, São Paulo. A partida será válida pela segunda rodada do Grupo 5 da Copinha e terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

O time mineiro perdeu o primeiro jogo para o Guarani por 2 a 1 e é o quarto colocado do grupo, sem nenhum ponto. Enquanto a equipe carioca empatou com o Franca por 1 a 1 e divide a segunda posição com o Francana. Nenhum dos técnicos deve se preocupar com desfalques e têm o elenco completo à disposição.

Atlético-MG e Nova Iguaçu se enfrentam nesta segunda-feira (6) (Foto: Bruno Sousa / Atlético)

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Nova Iguaçu

2° Rodada - Grupo 5 - Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Lucas Souza, Vitão, Kazim e Pascini; Kauan Guilherme, Índio e Gabriel Pfeifer; Jhonathan, Kauã Rodrigo e Pedro Ataíde. Técnico: Leonardo Silva.

NOVA IGUAÇU: Arthur, Miguel, Zavoli, Luiz Phelipe e Cassinho; Adriano, Iago e João Pedro; Pedro, Wdson e Arhur Falcão. Técnico: Hermes Júnior.