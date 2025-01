Atlético-MG e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 5 da Copinha. O Galo quer recuperar os holofotes na competição, já que não ergue o troféu desde 1983, e busca iniciar a trajetória rumo ao título com vitória. O Bugre, por outro lado, chegou à glória máxima em 1994 e sonha em saltar de nível novamente nas categorias de base. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay. ➡️ Clique para assistir no SporTV

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Guarani

1ª rodada - Grupo 5 - Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

🕴️ Arbitragem: Gabriel Henrique Meira Bispo (árbitro); Veridiana Contiliani Bisco e Gabriel Rodrigues Santos (auxiliares); Marcus Saade de Paula (quarto árbitro); Mário Sérgio Formoso (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Leonardo Silva)

Robert; Kayque, Denilson, Vitor e Maykonl Vitinho, Mateus Iseppe e Zé Phelipe; Ryan Felipe, João Teixeira e Lucas Louback



GUARANI (Técnico: Jairo Blumer)

Thiago Lenza; Felipe Zamboni, Nickollas, Cauê Raphael e João Villela; Lucas Belluco, Vinicius Yuji e Vitinho Albanez; João Marcelo, Léo Porfírio e Eliseu Manuel

