Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo CAM BOT 5ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 20 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Ramon Abatti Abel Assistentes Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes Var Rodolpho Toski Marques Onde assistir

Atlético-MG e Botafogo iniciaram o Campeonato Brasileiro debaixo de muitas expectativas, mas os times chegam à quinta rodada da competição ainda em débito com os torcedores. Os times tentam melhorar na tabela de classificação em duelo no Mineirão, marcado para às 16h (de Brasília) deste domingo (20), no Mineirão. Globo (em alguns estados) e Premiere transmitem o confronto.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Atlético-MG iniciou a rodada na vice-lanterna do campeonato e precisa dos três pontos para não ver uma crise se instalar sobre o time. O problema é que o técnico Cuca segue com uma série de desfalques: Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Rabello, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Palacios estão lesionados e não jogam.

O Botafogo está um pouco melhor, mas longe do que espera a torcida. Com cinco pontos e posição intermediária na tabela, o time vem de empate em casa com o São Paulo (2 a 2), jogo em que o técnico Renato Paiva chegou a ser chamado de "burro" por um grupo de torcedores. As dúvidas de Paiva estão na lateral-esquerda e no ataque, que poderá ter o retorno de Santi Rodríguez.

continua após a publicidade

Atlético-MG e Botafogo voltam a se enfrentar no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e Botafogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: TV Globo (em alguns estados) e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

continua após a publicidade

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino Matheus Martins (Santi Rodríguez) e Igor Jesus.