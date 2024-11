Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), com transmissão de TV Globo, SporTV e Premiere. O Galo ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, enquanto o Glorioso é o líder, com 68 pontos. ➡️Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Botafogo

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP);

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Paulinho, Deyverson, Hulk.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Eduardo; Jeffinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares.

