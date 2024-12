Com destinos definidos, Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam, nesta quarta-feira (4), no Castelo do Dragão, em Goiânia (GO). As equipes entram em campo, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. A transmissão do duelo será feita pelo Globo e Premiere.

Na tabela, o Fortaleza está com 65 pontos e ocupa a quinta posição, assim, já está classificado para a Libertadores. Já na outra ponta da tabela, o Atlético-GO soma apenas 27 pontos e é o lanterna da competição, por isso já está matematicamente rebaixado para a Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X FORTALEZA

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Castelo do Dragão, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Globo (somente para CE) e Premiere

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

ATLÉTICO-GO (Técnico: Rafael Guanaes)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Shaylon; Alejo Cruz (Rhaldney), Hurtado, Derek (Janderson).

FORTALEZA (Técnico: Vojvoda)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

