Athletico-PR e São Joseense se enfrentam nesta quinta-feira (6), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. A bola às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, com transmissão da Rede Furacão (pay-per-view via YouTube). O Furacão tem 12 pontos e ocupa a sexta posição, enquanto o visitante é lanterna, com apenas quatro pontos somados.

continua após a publicidade

➡️ Direitos de TV definidos: veja como ficou disputa entre Libra e LFU

Tudo sobre o jogo entre Atlético-MG e Athletic (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x São Joseense

8ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Rede Furacão (pay-per-view via YouTube);

🟨 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR);

🚩 Assistentes: Geovany Jose Roncaratte e Ideidy Henrique Costa

➡️ Comunicadores criticam CBF por escolha de sede da Supercopa do Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR (Técnico: Maurício Barbieri)

Santos; Dudu, Belezi, Gamarra e Léo; Raul, Falcão e João Cruz; Luiz Fernando, Leozinho (Velasco) e Alan Kardec.

continua após a publicidade

SÃO JOSEENSE (Técnico: Ageu Gonçalves)

Saldanha; Igor Dutra, Dirceu, Henrique Vermudt e Espeto; Darlan Bispo, Felipe Vieira, Thomaz e Thiaguinho; João Victor e Thomazel.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte