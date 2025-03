Athletico-PR e Guarany de Bagé-RS se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. As duas equipes visam a uma classificação no duelo em jogo único: quem vencer avança na competição, enquanto um empate forçará a disputa direta de pênaltis. Na fase anterior, ambos resolveram seus dilemas com a bola rolando: o Furacão superou o Pouso Alegre-MG por 2 a 0, enquanto o Alvirrubro bateu o Altos-PI por 2 a 1. O duelo terá transmissão da Amazon Prime. ➡️ Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Guarany de Bagé-RS

2ª fase - Copa do Brasil

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

🕴️ Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (árbitro); Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (auxiliares); André Ricardo Martins (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR (Técnico: Maurício Barbieri)

Mycael; Hayen Palacios, Tobias Figueiredo, Lucas Belezi e Léo; Raul e Felipinho; Kevin Velasco, Zapelli e Luiz Fernando; Matheus Babi



GUARANY-RS (Técnico: Márcio Nunes)

Jonathan; Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor; David e Vitor Oliveira; Denis Germano, Allan Christian e Luiz Felipe; Yan Philippe