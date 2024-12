Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (1º), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). A partida será transmitida pela Cazé TV e pelo streaming oficial do Athletico-PR. ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Athletico-PR recebe o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X FLUMINENSE

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Cazé TV e Rede Furacão.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR: Mycael; Léo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel e Felipinho; Nikão, Bruno Zapelli e Tomás Cuello; Pablo. Técnico: Lucho González.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Lima (Renato Augusto); Jhon Arias, Keno e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.