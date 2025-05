Ficha do jogo MAN ATH Semifinal Europa League Data e Hora Quinta-feira (1), às 16h (de Brasília) Local San Mamés, em Bilbao (ESP) Árbitro Espen Andreas Eskås Assistentes Jan Erik Engan e Isaak Elias Skjeseth Bashevkin Var Aleandro Di Paolo Onde assistir

Athletic Bilbao e Manchester United se enfrentam em duelo válido pela semifinal da Europa League. A partida acontece neste quinta-feira (1), no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assitir na CazéTV pelo Prime Video

Em busca do primeiro título no torneio, o Athletic Bilbao faz uma campanha irretocável na Europa League desta edição. Na primeira fase, obteve o segundo lugar com 19 pontos (seis vitórias, um empate e uma derrota). Enquanto isso, passou por adversário tradicionais como Roma, nas oitavas, e Rangers, nas quartas, em jogos disputados.

O Manchester United, por sua vez, também não faz feio e alcançou a terceira colocação na fase de liga de forma invicta, com um ponto a menos que o rival basco (cinco vitórias e três empates). Os Red Devils eliminaram Real Sociedad e Lyon em jogos marcados por muitos gols no mata-mata, antes de chegar às semifinais.

Tudo sobre o jogo entre Athletic Bilbao x Manchester United pela Europa League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Manchester United

Semifinal — Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio, às 16h(de Brasília)

📍 Local: San Mamés, em Bilbao (ESP)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming)

🟨 Arbitragem: Espen Andreas Eskås (árbitro); Jan Erik Engan e Isaak Elias Skjeseth Bashevkin (assistentes); Morten Krogh Hansen (quarto árbitro)

📺 VAR: Aleandro Di Paolo; Daniele Chiffi (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔴 Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Simon; Gorosabel, Vivian, Álvarez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta.

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.❌

