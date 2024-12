Atalanta x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atalanta a Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no Gewiss Stadium, mais conhecido como Atleti Azzurri D'Itália, na cidade de Bérgamo, na Itália. O confronto é válido pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League e terá transmissão ao vivo da TNT (canal fechado) e da Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O Real Madrid vive um drama na Champions League. O clube ocupa a 24° posição na competição, com apenas duas vitórias e outras três derrotas, até o momento. O departamento médico da equipe está cheio, com Carvajal, Camavinga, Vinicius Júnior, Éder Militão, David Alaba, Rodrygo e Mendy fora do confronto por lesão. Bellingham ainda é dúvida para a partida.

A equipe da casa, por sua vez, ocupa a quinta posição na tabela, com 11 pontos, sendo três vitórias, dois empates, zero derrotas, e um impressionante saldo de 10 gols. Juan Cuadrado e Gianluca Scamacca são os jogadores lesionados no elenco de La Dea.

Atalanta e Real Madrid se enfrentam nesta terça (10) (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ATALANTA X REAL MADRID

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Gewiss Stadium, na Itália

📺 Onde assistir: Max (streaming) e TNT (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; de Roon, Ederson, Bellanova, Ruggeri, Pasalic; De Ketelaere (Retegui), Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

REAL MADRID: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Bellingham (Ceballos); Güler, Brahim Díaz, Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

