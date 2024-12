Cruzeiro x Ciudad Voley: onde assistir e horário do Mundial de Clubes

O Cruzeiro enfrenta o Ciudad Voley, da Argentina, na estreia pelo Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, nesta terça-feira (10), na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida começa às 20h30m (de Brasília), com transmissão do Sportv2 e do streaming Volleyball World TV.

A Raposa é a segunda maior campeã da história do Mundial de Clubes, com quatro troféus (2013, 2015, 2016 e 2021), superada apenas pelo Trentino, da Itália, vencedor em cinco edições. Em 2022, o Cruzeiro ficou em terceiro lugar. Ano passado, não avançou para o mata-mata.

O Cruzeiro está no Grupo B do Mundial de Clubes. Além de Ciudad Voley (Argentina), o time vai enfrentar o Shahdab Yazd (Irã) e o Trentino (Itália). No Grupo A, jogam o anfitrião Praia Clube de Uberlândia, o Al Ahly (Egito), o Lube Civitanova (Itália) e o Foolad Sirjan (Irã).

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para as semifinais, no sábado (14). Os vencedores das semifinais se enfrentarão na decisão do título mundial, domingo (15). Todas as partidas serão disputadas na Arena Sabiazinho, em Uberlândia (MG).

O Cruzeiro estreia de olho na conquista do quinto título do Mundial de Clubes (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Saiba todos os detalhes do confronto Cruzeiro x Ciudad Voley.

Cruzeiro x Ciudad Voley

Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

📆 Data: 10 de dezembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🌎 Local: Arena Sabiazinho, Uberlândia (MG)

📺 Onde assistir: Sportv 2 e Volleyball World TV