Aston Villa x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Aston Villa e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (31), em jogo válido pela terceira rodada da Premier League. A bola rola às 15h (de Brasília) em Villa Park, em Birmingham (ING), e terá transmissão ao vivo da ESPN 3 e da Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Sensação da Inglaterra nas últimas temporadas, o Aston Villa teve início oscilante nas duas primeiras rodadas da Premier League. Com um empate sem gols contra o Newcastle e derrota por 1 a 0 para o Brentford, os comandados de Unai Emery precisam dar uma resposta e embalar na liga em busca das primeiras colocações.
Do outro lado, o Crystal Palace segue na esteira de ter perdido o principal jogador, o meia Eberichi Eze. Nas duas primeiras rodadas, dois empates e com apenas um gol marcado. Com o ataque ainda pouco inspirado, a equipe londrina conta com a defesa para segurar o resultado e ir em busca de surpreender o Villa, fora de casa.
Tudo sobre Aston Villa x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
Aston Villa x Crystal Palace
3ª rodada — Premier League 2025/26
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 3 e Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Stuart Attwell (árbitro); Constantine Hatzidakis e Nicholas Hopton (assistentes); Peter Bankes (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martínez; Cash, Mings, Torres, Digne; Kamara, Onana, McGinn, Tielemans, Rodgers; Watkins
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Devenny
