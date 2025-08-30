menu hamburguer
Aston Villa x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Birmingham (ING)
Dia 30/08/2025
12:00
Aston Villa e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (31), em jogo válido pela terceira rodada da Premier League. A bola rola às 15h (de Brasília) em Villa Park, em Birmingham (ING), e terá transmissão ao vivo da ESPN 3 e da Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sensação da Inglaterra nas últimas temporadas, o Aston Villa teve início oscilante nas duas primeiras rodadas da Premier League. Com um empate sem gols contra o Newcastle e derrota por 1 a 0 para o Brentford, os comandados de Unai Emery precisam dar uma resposta e embalar na liga em busca das primeiras colocações.

Aston Villa x Newcastle - Premier League
Konsa foi expulso durante a partida entre Aston Villa e Newcastle pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Do outro lado, o Crystal Palace segue na esteira de ter perdido o principal jogador, o meia Eberichi Eze. Nas duas primeiras rodadas, dois empates e com apenas um gol marcado. Com o ataque ainda pouco inspirado, a equipe londrina conta com a defesa para segurar o resultado e ir em busca de surpreender o Villa, fora de casa.

Tudo sobre Aston Villa x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

Aston Villa x Crystal Palace
3ª rodada — Premier League 2025/26
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 3 e Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Stuart Attwell (árbitro); Constantine Hatzidakis e Nicholas Hopton (assistentes); Peter Bankes (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martínez; Cash, Mings, Torres, Digne; Kamara, Onana, McGinn, Tielemans, Rodgers; Watkins

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Devenny

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

O Crystal Palace empatou em 0 a 0 com o Chelsea pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Ficha do jogo

Aston Villa-escudo-onde-assistir
ASV
Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Premier League
3ª rodada
Data e Hora
domingo, 31 de agosto, às 15h (de Brasília)
Local
Villa Park, em Birmingham (ING)
Árbitro
Stuart Attwell
Assistentes
Constantine Hatzidakis e Nicholas Hopton
Var
John Brooks
Onde assistir

circulo com pontos dentroTudo sobre

