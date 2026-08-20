Arsenal x Coventry City: onde assistir à abertura da Premier League No Emirates, atual campeão Arsenal abre a Premier League contra o Coventry

A Premier League 2026/27 dá o seu pontapé inicial nesta sexta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente dois campeões da última temporada. No Emirates Stadium, em Londres, o Arsenal recebe o Coventry City em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Clique para assistir no Disney+

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Ficha de jogo ARS COV 1ª rodada Campeonato Inglês Data e Hora 16h (horário de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

O Arsenal entra na competição leve após encerrar um incômodo jejum de 22 anos sem o título da elite do futebol inglês. Sob o comando de Mikel Arteta, os Gunners agora miram um feito histórico: o bicampeonato consecutivo, algo que o clube não alcança desde a década de 1930. Embalado pela conquista da Supercopa da Inglaterra no último domingo diante do Manchester City, o time londrino apresenta novidades de peso, com destaque para a chegada do volante brasileiro Bruno Guimarães. A única dor de cabeça para Arteta é a ausência do zagueiro William Saliba, vetado pelo departamento médico.

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Do outro lado, o Coventry City retorna à primeira divisão com moral elevada após faturar o título da Championship com expressivos 95 pontos. Para não ser mero coadjuvante na elite, o clube investiu cerca de 142 milhões de euros na janela de transferências, trazendo nomes conhecidos como o meio-campista brasileiro Gustavo Hamer e o atacante Taiwo Awoniyi. A grande atração do time está à beira do gramado: o técnico Frank Lampard, ídolo do Chelsea e do futebol inglês, que lidera o projeto de permanência do clube na divisão principal.

✅ Ficha do jogo: Arsenal x Coventry City

Competição: Premier League 2026/27 (1ª rodada - Jogo de abertura)

Premier League 2026/27 (1ª rodada - Jogo de abertura) 📅 Data: Sexta-feira, 21 de agosto de 2026

Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 ⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) 📍 Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)

Emirates Stadium, Londres (Inglaterra) 📺 Onde assistir: Disney+ (Pacote Premium)

📋 Prováveis Escalações

ARSENAL: David Raya; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Christos Tzolis e Kai Havertz (Viktor Gyökeres). Técnico: Mikel Arteta.

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COVENTRY CITY: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda e Dasilva; Yirenkyi, Grimes e Onyeka; Tchaouna, Simms e Thomas-Asante. Técnico: Frank Lampard.

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