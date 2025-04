Ficha do jogo AME AMA 3ª rodada Série B Data e Hora Quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Edina Alves Batista (SP) Assistentes Evandro de Melo Lima (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) Var José Claudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

América-MG e Amazonas se enfrentam nesta quinta-feira (17), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), com transmissão de Disney+, Desimpedidos e RedeTV!.

O Coelho conseguiu os primeiros três pontos na competição ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 na última rodada. Por sua vez, a Onça Pintada vem de empate em 0 a 0 com a Ferroviária e tem apenas um ponto na atual disputa da Segundona.

Confira todas as informações do jogo entre América-MG e Amazonas (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X AMAZONAS

3ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 21h35 (de Brasília);

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Disney+, Desimpedidos e RedeTV!;

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP);

🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA-MG (Técnico: William Batista):

Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miqueias (Kauã Diniz), Cauan Barros e Elizari; Fabinho, Figueiredo e Willian Bigode.

AMAZONAS (Técnico: Eduardo Barros):

Renan; Carlos Akapo, Bruno Ramires, Fabiano e Alyson; Larry Vásquez, Fernando Neto e Rafael Tavares; Rodrigo Varanda, Alex Sandro e Henrique Almeida.

