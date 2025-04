Investigação de assédio a jogadoras do América-MG no Brasileirão Feminino é arquivada

A Justiça do Rio Grande do Sul arquivou a investigação sobre possíveis crimes de importunação sexual e assédio a jogadoras do América-MG durante partida contra o Juventude pelo Brasileirão Feminino. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público (MP), e o assistente acusado, Claiton Timm, não foi indiciado pela polícia.

O inquérito policial enviado ao MP não constatou indícios de crime no caso. A investigação cita que "a própria árbitra do jogo não identificou nenhum comportamento ofensivo por parte do bandeirinha" e que os "diálogos mantidos entre os árbitros abrangiam temas de interesse do jogo, nada se referindo às atletas que podem ter ouvido apenas expressões ou palavras de forma isolada, gerando uma interpretação diversa".

A defesa de Claiton Timm reiterou o "profundo respeito às mulheres e o repúdio a qualquer forma de violência dentro ou fora dos gramados" e lamentou a exposição pública do profissional. Contudo, o assistente segue afastado pela Comissão de Arbitragem da CBF.

Relembre o caso

A estreia do Campeonato Brasileiro feminino foi marcada por polêmica no empate por 1 a 1, de América-MG e Juventude, no último dia 23, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Quatro jogadoras do clube mineiro denunciaram um membro da equipe de arbitragem do confronto por assédio sexual. Posteriormente, este foi identificado como o assistente Claiton Timm.

Boletim de ocorrência foi registrado na 8ª Delegacia de Bento Gonçalves após a partida. A arbitragem foi realizada pela árbitra Jenifer Alves de Freitas, do Rio de Janeiro, e os assistentes Cassio Pires Dornelles e Claiton Timm, ambos do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro foi o gaúcho Eduardo Bastos.

Em nota, o América-MG repudiou a situação em que as jogadoras foram expostas e contou mais detalhes sobre o caso. Conforme divulgado, o caso aconteceu antes mesmo do início da partida. Um membro da arbitragem teria realizado piadas de cunho sexual para uma das jogadoras, que flagrou o gesto.