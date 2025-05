Amazonas x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Amazonas x Operário-PR AMA OPE 9ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora Domingo, 25 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM) Árbitro Marcio dos Santos Oliveira (AL) Assistentes Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL) Var Douglas Schwengber da Silva (RS) Onde assistir

Amazonas e Operário-PR se enfrentam neste domingo (25), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). O confronto, válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da ESPN e Disney+.

A Onça Pintada é a lanterna e ocupa a 20ª posição, com quatro pontos. O Fantasma briga lá em cima e está na quinta colocação, com 13 pontos.

Como chegam os dois times?

O Amazonas chega de empate em 1 a 1 com o Volta Redonda, fora de casa - é a segunda igualdade seguida. Assim como o Paysandu, a equipe ainda não venceu na competição e acumula quatro empates e quatro derrotas.

O técnico Guilherme Alves tem a baixa do atacante Luan Silva, que cumpre suspensão por expulsão. Já o goleiro Renan, o zagueiro Bruno Ramires e o lateral-esquerdo Alyson são dúvidas. Por outro lado, o recém-contratado Joaquín Torres, meia-atacante argentino, está à disposição.

O Operário-PR vem de empate em 1 a 1 e eliminação nos pênaltis para o Vasco, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, o time alvinegro tem três vitórias seguidas contra América-MG (1x0, casa), Cuiabá (3x2, fora) e Botafogo-SP (3x0, casa). A última derrota foi por 2 a 0 contra o Coritiba, em 26 de abril.

Para o jogo, o treinador Bruno Pivetti tem novamente à disposição os meio-campistas Neto Paraíba e Fransérgio, que estavam suspensos na competição - ambos já atuaram em São Januário. No ataque, Rodrigo Rodrigues tenta tirar Marcos Paulo do time titular.

Amazonas 2x1 Operário-PR, pela Série B de 2024. Foto: João Normando/Amazonas

Confira as informações do jogo entre Amazonas x Operário-PR, pela Série B:

✅ FICHA TÉCNICA

AMAZONAS X OPERÁRIO-PR

9ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: Domingo, 25 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

🚩 Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO AMAZONAS (Técnico: Guilherme Alves)

⁠Renan (Zé Carlos); Thomás Luciano, Jackson, Fabiano e Rafael Monteiro (Raimar); Castrillón, Larry Vásquez e Nicolás Linares; Kevin Ramírez, Zabala e William Barbio (Henrique Almeida).

ESCALAÇÃO DO OPERÁRIO-PR (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia; Allano, Daniel Amorim e Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues).