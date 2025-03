Alianza Lima x Iquique: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Alianza Lima e Iquique se enfrentam nesta terça-feira (11) em partida válida por fase preliminar da Copa Libertadores 2025. O jogo será às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. A transmissão do confronto será feita pela ESPN (TV fechada) e Disney+(Streaming).

Relembre a primeira partida

Pela fase preliminar Copa Libertadores, o Alianza Lima derrotou o Deportes Iquique por 2 a 1, fora de casa, na noite desta terça-feira (4), no estádio Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile. Com isso, o time peruano, que já eliminou o Boca Juniors na fase anterior, leva boa vantagem para a volta, precisando de um empate no jogo de volta no Peru, para entrar na fase de grupos.

Os gols do Alianza Lima foram marcados por Barcos e Eryc Castillo no primeiro tempo, enquanto o Iquique reduziu a diferença no segundo com um gol contra de Zambrano.

Confira as informações do jogo entre Alianza Lima e Iquique

✅ FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X IQUIQUE

COPA LIBERTADORES - FASE PRELIMINAR

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALIANZA LIMA (Técnico: Nestor Gorosito)

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Alan Cantero, Eryc Castillo e Kevin Quevedo; Hernán Barcos

IQUIQUE (Técnico: Miguel Cheíto Ramírez)

Leandro Requena; Diego Orellana, Luis Casanova, CarlosRodríguez e Hans Salinas; Diego Fernández, César Fuentes e Enzo Hoyos; César González, Steffan Pino e Edson Puch

