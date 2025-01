Al-Taawoun x Al-Nassr: onde assistir à partida do time de Cristiano Ronaldo

O Al-Nassr enfrenta o Al-Taawoun nesta sexta-feira (17), às 14h (de Brasília), no estádio King Abdullah Sport City, em Jidá, na Arábia Saudita. A partida é válida pela 15ª rodada da Liga Saudita 2024/25 e terá transmissão ao vivo do Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (Youtube).

O Al-Nassr é o terceiro colocado no campeonato, com 28 pontos em 14 jogos (oito vitórias, quatro empates e duas derrotas). Enquanto isso, o Al-Taawoun segue com 21 pontos (seis vitórias, três empates e cinco derrotas) na oitava posição.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Taawoun X Al-Nassr

14ª rodada - Campeonato Saudita

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita

📺 Onde assistir: Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (Youtube)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte e Boushal; Alkhaibari e Brozovic; Ângelo, Otávio e Mané; Cristiano Ronaldo.

AL-TAAWOUN (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)

Maylson; Al-Ahmad, Al-Saluli e Girotto; Al Nasser, Fajr, El Mahdioui, Bahusayn e Al-Abdulrazzaq; Al Hosawi e Barrow.

