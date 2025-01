Nesta segunda-feira (27), Al-Quadisiya e Al-Hilal entram em disputa em jogo válido pela 17ª rodada do campeonato saudita. O jogo será no Prince Saud bin Jalawi Stadium, em Khobar, na Arábia Saudita. A bola está prevista para rolar a partir das 14h (de Brasília). A partida não terá transmissão para canais brasileiros.

Al-Quadisiya e Al-Hilal estão no topo da tabela do Campeonato Saudita, com os times em terceiro e em primeiro lugar, respectivamente. O duelo promete ser duro, com o Al-Quadisiya buscando se distanciar e se consolidar na zona de classificação para a Champions League Asiática e o Al-Hilal querendo abrir pontos de distância para o vice-líder Al-Ittihad. Os dois times estão embalados na liga e vem com sequências positivas.

Time do Al-Hilal comemora gol de Malcom pelo Campeonato Saudita (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Al-Quadisiya e Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

17º RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2025, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Prince Saud bin Jalawi Stadium, em Khobar, na Arábia Saudita

📺 Onde assistir: –

AL-QUADISIYA: Koen Casteels; Nacho Fernández, Qasim Al-Oujami e Gastón Álvarez; Al-Shamat, Iker Almena, Ezequiel Fernández, Cameron Puertas e Turki Al-Ammar; Julián Quiñones e Aubameyang.

AL-HILAL: Bono; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ali Albulayhi e Renan Lodi; Rúben Neves, Mohamed Kanno e Malcom; Salem Al-Dawsari, Mohammed Al-Qahtani e Marcos Leonardo

