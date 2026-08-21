Al-Qadsiah x Al-Ittihad: onde assistir o jogo da Liga Saudita
Embalado, Al-Qadsiah recebe o Al-Ittihad pela 2ª rodada da Liga Saudita
A Liga Saudita (Saudi Pro League) tem um grande confronto em sua programação nesta sexta-feira (21). Às 15h (horário de Brasília), o Al-Qadsiah recebe o Al-Ittihad no Prince Saud bin Jalawi Stadium, na cidade de Khobar. O duelo abre a segunda rodada da competição e coloca frente a frente equipes em momentos opostos neste início de campeonato.
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Ficha do jogo
O Al-Qadsiah chega embalado após uma grande estreia fora de casa, na qual superou o Al Shabab por 3 a 1. A equipe comandada pelo técnico Brendan Rodgers vive uma sequência positiva de cinco partidas sem derrotas e aposta na forte organização tática com três zagueiros para superar o rival. O experiente zagueiro Nacho Fernández lidera a linha defensiva, enquanto Julián Quiñones e Christopher Bonsu Baah são os pilares de velocidade do ataque. O meia Otávio segue como dúvida por questões físicas.
Do outro lado, o Al-Ittihad entra em campo sob pressão após ceder um empate por 1 a 1 para o Al-Kholood no jogo de abertura. Como se a necessidade de recuperação não bastasse, o setor defensivo ganha uma dor de cabeça extra com a ausência do zagueiro Danilo Pereira, suspenso após ser expulso na estreia. A esperança de reação do time visitante recai sobre o poder de fogo do atacante marroquino Youssef En-Nesyri, apoiado por nomes de peso na armação como Houssem Aouar, Steven Bergwijn e Moussa Diaby.
✅ Ficha do jogo: Al-Qadsiah x Al-Ittihad
- Competição: Saudi Pro League 2026/27 (2ª rodada)
- 📅 Data: sexta-feira, 21 de agosto de 2026
- ⏰ Horário: 15h00 (de Brasília)
- 📍 Local: Prince Saud bin Jalawi Stadium, Khobar (Arábia Saudita)
- 📺 Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)
📋 Prováveis Escalações
AL-QADSIAH: Koen Casteels; Mohammed Abu Al-Shamat, Nacho Fernández, Jehad Thakri e Gastón Álvarez; Nahitan Nández, Musab Al-Juwayr e Ali Hazazi; Christopher Bonsu Baah, Julián Quiñones e Abdulla Al Salem. Técnico: Brendan Rodgers.
AL-ITTIHAD: Predrag Rajković; Ahmed Al-Julaydan, Jan-Carlo Simić, Hassan Kadesh e Faris Abdi; Dion Lopy, Farhah Al-Shamrani e Houssem Aouar; Moussa Diaby, Steven Bergwijn e Youssef En-Nesyri.
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