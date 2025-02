Al-Orobah e Al-Nassr se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Al-Jouf University, em Sacaca (SAU), em jogo válido pela 23ª rodada da Saudi Pro League. Os visitantes, sob a batuta do artilheiro Cristiano Ronaldo, ocupam a terceira colocação, com 56 pontos, e querem seguir sonhando com o título, podendo diminuir a vantagem para o líder Al-Ittihad. Os donos da casa, por sua vez, estão com 23, na 13ª posição, e precisam do triunfo para seguir longe da zona do rebaixamento, estando seis pontos acima do Al-Raed, que abre o Z-3. O duelo terá transmissão do Canal GOAT.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Orobah x Al-Nassr

23ª rodada - Saudi Pro League

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Al-Jouf University, em Sacaca (SAU)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

continua após a publicidade

➡️ Bayern de Munique retira oferta de renovação com astro

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-OROBAH (Técnico: Adnan Hamad)

Gaëtan Coucke; Hamed Al-Maghati, Ismal Kandouss, Hussain Al-Showaish e Ibrahim Al Zubaidi; Karlo Muhar e Jóhann Gudmundsson; Mohannad Abu Taha, Abdulmalek Al-Shammeri e Fawaz Al-Torais; Omar Al-Somah



❌ Desfalques: Jhon Durán (suspenso); Otávio e Sami Al-Najei (lesionados)



AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Nawaf Boushal, Mohammed Al-Fatil, Aymeric Laporte e Majed Qasheesh; Aiman Yahya, Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Ali Al-Hassan e Abdulrahman Ghareeb; Sadio Mané e Cristiano Ronaldo



❌ Desfalque: Jean Michaël Seri (lesionado)

❓ Dúvida: Cristian Tello (lesionado)