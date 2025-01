Al-Orobah x Al-Hilal: onde assistir, horário e prováveis escalções

Al-Orobah e Al-Hilal se enfrentam neste sábado (11), às 10h45 (horário de Brasília), no Al-Jouf University Stadium, em Sakakah. A partida será válida pela 14ª rodada do Campeonato Saudita e terá transmissão do Canal GOAT (Youtube). Neymar ainda não está disponível para jogar.

O Al-Orobah, ocupa a 13ª posição e busca se recuperar de uma derrota recente contra o Al-Riyadh, enquanto o Al-Hilal, em segundo lugar com 34 pontos, tenta superar a eliminação na Copa do Rei Saudita e manter sua posição na tabela.



Com desfalques significativos de ambos os lados, como as ausências de Jean Michael Seri e Johann Gudmundsson pelo clube mandante, e Aleksandar Mitrovic, Yasser Al-Shahrani, Salem Al-Dawsari, além de Neymar pelo lado visitante, a partida testará a profundidade e a estratégia dos times.

14° rodada do Campeonato Saudita acontece neste sábado (11) (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira as informações do jogo entre Al-Orobah e Al-Hilal

✅ FICHA TÉCNICA

AL-OROBAH X AL-HILAL

14ª RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 10h45 (de Brasília)

📍 Local: Al-Jouf University Stadium, em Sakakah.

📺 Onde assistir: Canal GOAT (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-OROBAH: Coucke; Al-Maghati, Kandouss, Zouma, Al-Showaish e Al Zubaidi; F. Zubaidi, Al-Qarni, Muhar e Tello; Boateng. Técnico: Mohammed Al-Sharari.

AL-HILAL: Bono; Cancelo, Koulibaly, Albulayhi e Lodi; Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Al-Hamdan e N. Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.