Al-Gharafa e Al-Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela quinta rodada da Champions League da Ásia. A bola às 13h (de Brasília), no Al Bayt Stadium, no Catar, com transmissão de ESPN 4 e Disney+. Os cataris ocupam a sexta colocação da chave Oeste, com quatro pontos, enquanto os sauditas estão em terceiro lugar, com 10 pontos. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Al-Gharafa e Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Gharafa x Al-Nassr

5ª rodada - Champions League da Ásia

📆 Data e horário: segunda-feira, 25 de novembro de 2024, às 13h (de Brasília);

📍 Local: Al Bayt Stadium, no Catar;

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming).

➡️ De volta ao Brasil? Pai de Neymar abre o jogo sobre futuro do craque

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-GHARAFA (Técnico: Stefano Pioli)

Khalifa N’Diaye, Abdalla Yousif, Seydou Sano, Dame Traore, Jamal Hamed Mayor, Ferjani Sassi, Fabricio Diaz, Floriel Coman, A Al Ganehi, Yacine Brahimi, Joselu.

continua após a publicidade

AL-NASSR (Técnico: Julen Lopetegui)

Bento, Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Ali Alawjami, Nawaf Boushal, Otavio, Marcelo Brozovic, Angelo Gabriel, Abdulrahman Ghareeb, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade