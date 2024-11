Al Ain x Al Ahli: onde assistir ao vivo, estatísticas e palpites

Nesta segunda-feira (25), Al Ain e Al Ahli se enfrentam pela Champions League Asiática, competição continental do continente asiático. A partida terá início a partir das 11h, pelo horário de Brasília, com transmissão do canal de streaming da Disney+.➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira todas as informações do jogo pela Champions League Asiática (Foto: Divulgação / Al-Ahli)



Estatísticas de Al Ain e Al Ahli

O Al Ain chega para o jogo de hoje após ter ganhado seu último confronto, pelo campeonato nacional dos Emirados Árabes, contra o Al-Oruba, por 4 a 2, jogando fora de casa. Pela Champions Asiática, a equipe está na última colocação de seu grupo, com apenas um ponto em quatro partidas, perdendo o último embate pela competição contra o Al-Nassr. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas, um empate e uma vitória.

Já o Al Ahli vem para esta partida depois de vencer o Al-Fayha pelo Campeonato Saudita, pelo placar de 1 a 0, fora de casa. O resultado deixou a equipe na sexta posição da competição nacional, com 17 pontos. Já na Champions Asiática, a equipe é a segunda colocada de seu grupo, com 12 pontos e 100% de aproveitamento até aqui, atrás somente do Al-Hilal por critérios de desempate. O time árabe venceu o Shorta em sua última partida pela competição continental.

Palpites para o jogo

O confronto pela quinta rodada da Champions League Asiática tem o amplo favoritismo do Al Ahli, já que é o segundo do grupo, enquanto o Al Ain ocupa a última colocação da chave. Mesmo jogando fora de casa, o time de Roberto Firmino ainda assim deve sair com os três pontos. Jogando em casa o Al Ain possui duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, enquanto o Al Ahli tem quatro vitórias e uma derrota no mesmo recorte.



⚽Escalações prováveis de Al Ain e Al Ahli

Al Ain

Eisa; Erik, Kouadio, Al Hashemi, Al Ahbabi; Palacios, Barman, Rahimi; Al Baloushi, Ibrahim, Laba - Técnico: Leonardo Jardim.

Al Ahli

Mendy; Yaslam, Ibañez, Demiral, Al Hurayji; da Costa, Al Johani, Veiga; Firmino, Mahrez, Albrikan - Técnico: Matthias Jaissle.