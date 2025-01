Neste sábado (25), Água Santa e RB Bragantino disputam pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, no ABC Paulista. A bola está prevista para rolar a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Zapping Sports, UOL Play e Nosso Futebol+.

Como chegam os clubes?

O RB Bragantino vem em má fase nesse começo de temporada e decepciona no Campeonato Paulista. O time perdeu os primeiros jogos do campeonato para o Corinthians e São Bernardo jogando com jogadores do elenco principal, mas com equipe mista. Na última partida, o Massa Bruta jogou com o time titular e encontrou muitas dificuldades para vencer. Lucas Evangelista, na bacia das almas, marcou o gol e se sagrou o herói do Bragantino, salvando o clube de mais um resultado negativo.

Jogadores do Bragantino comemorando gol (Foto: Diogo Reis/AGIF)

O Água Santa também está com o desempenho aquém do esperado. Dos três jogos no Campeonato Paulista, o time perdeu em todos. O time de Marcelo Cabo, atualmente está na lanterna do Grupo C e busca uma somar ao menos um ponto para respirar e dar uma reviravolta no seu início de temporada no Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

QUARTA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: Sábado, 25 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, no ABC Paulista

📺 Onde assistir: Zapping Sports, UOL Play e Nosso Futebol+

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Fábio Sanches e Guilherme Lazaroni; Wesley, Netinho; Luan Dias, Robinho, Marco Antônio; Willen Mota

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Eduardo, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Thiago Borbas