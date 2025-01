Adesanya x Imavov: confira card, onde assistir e horário do UFC Fight Night

Israel Adesanya e Nassourdine Imavov se enfrentam, neste sábado (1), na luta principal do UFC Fight Night, na anb Arena, Riyad, na Arábia Saudita. O evento é o segundo Fight Night do ano, que conta com um card elogiado pelos fãs, principalmente pelo evento principal e outros combates, como o do russo Shara Magomedov contra o americano Michael Page.

Ex-campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya vem de duas derrotas duras, para Sean Strickland, por decisão unânime, e para Dricus du Plessis, por nocaute. No pior momento da carreira, o nigeriano busca se reabilitar na divisão para retomar o cinturão. Já Imavov quer se estabelecer no peso médio, o francês vem de duas vitórias seguidas e derrotar um ex-campeão pode alavancar sua carreira.

Israel Adesanya derrotou Alex Poatan no UFC 287 (Foto: Carmen Mandato/AFP)

No co-evento principal, Shara Magomedov encara Michael Page. O russo, cego de um olho, vem impressionando o mundo do MMA. Desde que chegou no UFC, Shara venceu todos os quatro combates que teve, sendo três por nocaute. Caso vença, o russo pode ser um dos desafiantes pelo cinturão dos médios. Do outro lado, Michael Page quer frear as expectativas de Magomedov. O americano vem de duas vitórias.

No resto do card, três brasileiros entram em ação. No principal, Vinicius Oliveira encara o russo Said Nurmagomedov. No preliminar, Mayra Bueno Silva enfrenta a canadense Jasmine Jasudavicius, e Lucas Alexander tem duelo contra o austríaco Bogdan Grad.

Saiba de todos os detalhes do UFC 311:

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT: ADESANYA X IMAVOV — RIYAD, ARÁBIA SAUDITA

📆 Data: 1 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir de 09h (horário de Brasília)

🌍 Local: Riyad, Arábia Saudita

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 12h

Peso médio (até 83,9 kg): Israel Adesanya x Nassourdine Imavov

Peso médio (até 83,9 kg): Shara Magomedov x Michael Page

Peso pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Jairzinho Rozenstruik

Peso galo (até 61 kg): Said Nurmagomedov x Vinicius Oliveira

Peso leve (até 70,3 kg): Fares Ziam x Mike Davis

Card preliminar — a partir de 09h

Peso pena (até 65,7 kg): Nuhammad Naimov x Kaan Ofli

Peso pesado (até 120,2 kg): Shamil Gaziev x Thomas Petersen

Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Damir Hadzovic

Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Jasmine Jasudavicius x Mayra Bueno Silva

Peso pena (até 65,7 kg): Bogdan Grad x Lucas Alexander

Peso pesado (até 120,2 kg): Hamdy Abdelwahab x Jamal Pogues