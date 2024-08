Marta em ação nas Olimpíadas (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 10:28 • Paris (FRA)

Marta está de volta ao Brasil nas Olimpíadas. A meio-campista cumpriu suspensão de dois jogos no mata-mata após expulsão contra a Espanha, na fase de grupos, e está disponível para voltar ao time titular do técnico Arthur Elias na final contra os Estados Unidos.

➡️ A última dança: Marta reencontra os EUA em desafio final pela Seleção Brasileira

Com 38 anos, a seis vezes melhor do mundo foi alvo de questionamentos por sua convocação, e principalmente por seu possível retorno ao 11 inicial, já que a Seleção encontrou um ótimo futebol nas eliminatórias. Por isso, o Lance! perguntou aos torcedores qual era a opinião geral sobre o assunto.

Questionados no canal geral do WhatsApp se Marta deveria entrar como titular na decisão diante das estadunidenses, 60 brasileiros responderam que sim, enquanto 311 afirmaram que o ideal é que a estrela inicie o confronto no banco de reservas.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Arthur Elias, perguntado sobre a escolha, afirmou ainda não ter batido o martelo, mas celebrou o retorno de sua capitã.

- É bom contar com o retorno da Marta, com tudo o que ela entrega em qualidade e experiência. Assim como todas, será incluída no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção - comentou o treinador.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

A decisão entre Brasil e Estados Unidos acontece neste sábado (10), às 12h (horário de Brasília). O jogo terá transmissão da Globo, do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.