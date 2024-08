Brasil ou EUA? Veja os palpites da redação do Lance! para a final do futebol feminino nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 22:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil enfrentará os Estados Unidos na decisão do futebol feminino nas Olimpíadas neste sábado (10), às 12h (de Brasília). A Seleção Brasileira busca uma redenção contra as americanas, que impediram a conquista do ouro na modalidade em outras duas oportunidades. A redação do Lance! fez a sua previsão para o duelo. Assista aos palpites no vídeo acima.