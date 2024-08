Dia de três cores no pódio para o Brasil: veja o resumão da sexta (9) nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 01:50 • Paris (FRA)

O Brasil conquistou três medalhas na última sexta-feira (9) nas Olimpíadas de Paris, uma de cada cor. Ana Patrícia e Duda ganharam o ouro no vôlei de praia, Isaquias Queiroz levou a prata na canoagem, enquanto Alison dos Santos, o Piu, ficou com o bronze nos 400m com barreiras. E neste sábado (10), o Brasil pode ouvir o hino nacional mais uma vez com o futebol feminino, que pega os Estados Unidos na final. Veja o resumão do repórter Nathan Rosseto:

