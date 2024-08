Tony Hawk avalia skatistas brasileiros nas Olimpíadas de Paris

Tony Hawk e Snoop Dogg em Paris (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 15:44 • Paris (FRA)

A lenda do skate, Tony Hawk, esteve presente na final do park masculino, nas Olimpíadas de Paris 2024, e avaliou os atletas brasileiros. Em entrevista ao Lance!, o norte-americano, contou que os skatistas do Brasil estão entre os melhores do mundo.

Na final do skate park masculino, Augusto Akio saiu com a medalha de bronze. Logo atrás, Pedro Barros, prata em Tóquio, ficou na quarta posição. Além desses dois, Luigi Cini também foi para final e ficou em sétimo. Akio e Barros foram separados por apenas 0.2 pontos. Augusto terminou com 91.85 e Pedro com 91.65.

Após a realização da prova, Tony Hawk, um dos grandes atletas da história da modalidade, avaliou os brasileiros na categoria. Para o norte-americano, os atletas do Brasil são os que "mais tem fogo". Hawk não se referiu apenas aos competidores da modalidade park. Rayssa Leal e os outros atletas do skate street também entraram na avaliação de Tony, que considerou os brasileiros como uns dos melhores do mundo.

O skatista também foi perguntado sobre o skateboarding nos Jogos em geral e ele pontou a evolução da modalidade e como ela foi bem inserida nas Olimpíadas. Hawk pontou ainda o quantos os atletas são jovens e ainda tem muito a mostrar. Segundo ele, alguns dos grandes skatistas da história não atingiram seus auges antes de chegarem aos 30 anos de idade.