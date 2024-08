Rafael foi eliminado das semifinais dos 110 m com barreira (Foto: Jewel SAMAD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 15:31 • Paris (FRA)

Eliminado nas semifinais dos 110m com barreira, Rafael Pereira criticou o francês Sasha Zhoya em uma entrevista dada à “TV Globo” após a prova desta quarta-feira (7). Segundo o atleta, o adversário segurou o seu braço.

— Hoje não só a barreira, mas o francês também me puniu. Ele agiu na maldade, pegou no meu braço. Me desequilibrei, bati o joelho, doeu bastante. Tentei uma reação, com velocidade, mas é difícil. Se você se prejudica na aceleração, você não atinge 'top speed' (velocidade máxima), não consegue finalizar. Eu poderia sair daqui insatisfeito por várias coisas, mas só saio insatisfeito com o francês que segurou o meu braço — disse Rafael.

Rafael Pereira na primeira classificatória (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O contato entre os dois foi entre a segunda e a terceira barreira, quando se encostaram entre as raias. Rafael, que havia passado na primeira classificatória, ficou com o oitavo lugar, o último da prova. Ao finalizar na quarta colocação, Sasha também não garantiu vaga para a próxima fase.