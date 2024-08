Romênia se indigna com resultado em prova que Rebeca Andrade ganhou ouro nas Olimpíadas

Após recurso dos americanos, ginasta romena perdeu lugar no pódio do solo (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 15:06 • Paris (FRA)

Autoridades e torcedores romenos estão indignados com a avaliação das duas ginastas do país durante a final do solo nas Olimpíadas de Paris, a mesma em que Rebeca Andrade superou Simone Biles e conquistou a medalha de ouro. Segundo Marcel Ciolacu, primeiro-ministro da Romênia, Ana Bǎrbosu e Sabrina Maneca-Voinea foram tratadas “de forma absolutamente desonrosa” pelos juízes.

Ana Bǎrbosu esteve muito próxima de subir ao pódio ao lado de Rebeca e Biles, mas um recurso dos treinadores americanos atrapalhou os planos da ginasta romena. Jordan Chiles, dos EUA, havia terminado o solo com nota 13,666, mas os juízes acrescentaram 0,1 na nota após revisão do grau de dificuldade da série. Dessa forma, a americana ultrapassou a rival e conquistou o bronze.

A reclamação não para por aí. Maneca-Voinea recebeu uma penalidade de 0,1 por deixar o tapete, mas um vídeo que circula na internet mostra que, aparentemente, isso não aconteceu. Sem o desconto, a romena ficaria à frente da compatriota e de Chiles na classificação.

A Federação Romena de Ginástica enfatizou que tem intenção de apresentar pelo menos dois processos para revisar a ocasião ao Comitê Arbitral do Esporte (CAS).

Revolta do primeiro-ministro romeno

A revolta de Marcel Ciolacu foi tamanha que decidiu não participar da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O romeno chamou a situação de "escandalosa".

- Decidi não participar na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, depois da situação escandalosa na ginástica, onde os nossos atletas foram tratados de forma absolutamente desonrosa. Retirar uma medalha conquistada pelo trabalho honesto com base num apelo que nem os treinadores nem os técnicos da elite entendem é totalmente inaceitável - afirmou.

- É inadmissível que, numa competição desta envergadura, que promove valores como o respeito, a compreensão e a excelência, uma menina que conquistou honestamente a sua medalha seja brutalmente privada do resultado do seu trabalho de quatro anos! Não consegui olhar para as lágrimas dela e aceitar com serenidade que tal coisa é perfeitamente normal! - acrescentou.

- E o fato de centenas de milhões de telespectadores de todo o mundo terem ficado, tal como nós, romenos, efetivamente chocados com esta cena terrível, mostra que algo no sistema de organização desta competição está errado - completou o romeno.

