Nadal e Alcaraz vencem argentinos favoritos nas Olimpíadas de Paris

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 27/07/2024 - 16:31 • Paris (FRA)

Com uma grande atuação, a dupla Carlos Alcaraz e Rafael Nadal largou vencendo parceria favorita nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, realizados no saibro de Roland Garros. Atuando na quadra central Philippe Chatrier, com o teto fechado por conta da chuva, os espanhóis derrotaram os argentinos Máximo Gonzalez e Andres Molteni por 2 sets a 0 com apertados 7/6 (7/4) 6/4 após 1h47min de duração.

Nadal, o velinho de 38 anos, esteve mais firme e melhor na rede e no fundo que o parceiro ao longo de quase todo o jogo. Os dois começaram nervosos, sendo quebrados, mas logo empataram o placar. Rafa devolvia mais no fundo da quadra e errava, mas compensava na rede e Alcaraz era melhor nas respostas, mas cometia erros bobos nas trocas de fundo e na rede. A parcial foi ao tie-break e com belos pontos Nadal definiu, fechando com bela passada.

Molteni e Gonzalez saíram com quebra e 3 a 0 no segundo set, mas Nadal e alcaraz se recuperaram , foram buscar o empate, quebraram no nono game desta vez com belo ponto de Carlitos. Na sequência a dupla espanhola foi firme no game de saque e fechou vibrando muito com o triunfo neste que pode ser o último torneio da carreira de Nadal, dono de 14 títulos de Grand Slam.

Alcaraz fecha o dia com duas vitórias, ganhando também nas simples contra Hady Habib enquanto que Nadal joga neste domingo contra o húngaro Marton Fucsovics.

A dupla volta a jogar na segunda ou terça-feira pelas oitavas de final contra os vencedores do duelo entre os holandeses Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof e os húngaros Marton Fucsovics e Fabian Marozsan.