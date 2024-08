Tarciane abre o jogo sobre provocações de espanholas nas Olimpíadas

Tarciane em campo pela Selação Brasileira nas Olimpíadas de Paris (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro

Tarciane, medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris com a Seleção Brasileira feminina de futebol, abriu o jogo sobre a rivalidade com a Espanha. Na campanha, o Brasil enfrentou a equipe espanhola em duas oportunidades, na fase de grupo e na semifinal do torneio. Ambos os confrontos foram marcados por uma evidente rivalidade entre as jogadoras dentro de campo.

➡️Pai de Lamine Yamal dá depoimento à polícia e abre o jogo sobre atentado

Em entrevista ao "Charla Podcast", a zagueira brasileira revelou embates entre as atletas nos bastidores das duas partidas. De acordo com Tarciane, as provocações começaram pelas espanholas, que não respeitaram as atletas da equipe de Arthur Elias. Ela ainda apontou a goleira Cata Coll com a principal pivô das provocações.

- Eu acho que a gente respeita muito, às vezes, sabe? É bom ter respeito. A gente sabe que, tipo, contra a Espanha. Putellas melhor do mundo, Aitana melhor do mundo. A gente sabe disso, mas elas precisam respeitar a gente também. Porque, por#@, elas tão jogando a mesma coisa que a gente, é a mesma competição - iniciou a zagueira, antes de completar.

- Então a gente tem que encarar elas da mesma maneira, porque em vários jogos, elas olham para gente como se a gente fosse nada dentro de campo. No último momento, no túnel, eu gritei ‘Vamos Brasil’ e a goleira, a Cata Coll, estava falando assim: ‘relaxa, elas tão com medo, tão nervosas’. Aí quando a gente passa, para poder apertar nossa mão, quase quebrou nossa mão - contou.

Tarciane em ação contra a Espanha nas Olimpíadas de Paris (Foto: Sylvain THOMAS / AFP)

Além da goleira, a meia Hermoso também foi apontada por Tarciane como outra provocadora nos bastidores dos confrontos. Ela relatou uma conversa durante o túnel na partida da semifinal das Olimpíadas, onde a espanhola teria pedido para chegarem com menos força nela, em tom de deboche. Vale lembrar, que a camisa 10 da Espanha disparou contra a equipe brasielira após a eliminação na semifinal.

- No segundo jogo, estávamos e a Yaya no túnel conversando, aí tinha o nosso preparador físico, o Marcelo atrás. Ela (Hermoso) era a última, eu sou a última também. Aí ela ‘Psiu!’, a gente olhou assim, tipo, para chegar devagar nela, Aí eu falei ‘essa menina vai se lascar hoje - contou a brasileira.

Nos confrontos entre as equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, a Espanha venceu a partida válida pela fase de grupos por 2 a 0. Por outro lado, no confronto eliminatório, na semifinal, o Brasil foi soberano e venceu as adversárias por 4 a 2, o que garantiu a equipe de Arthur Elias na final do torneio.