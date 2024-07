Simone Biles sofre susto, mas se aproxima de vaga para cinco finais nas Olimpíadas

Simone Biles em ação nas Olimpíadas (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 12:14 • Paris (FRA)

Simone Biles sentiu dores no pé direito durante as qualificatórias da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. A norte-americana mancou e até engatinhou, mas não impediu que a grande favorita para o ouro na modalidade brilhasse. Mesmo com as dores, a ginasta encaminhou vaga para cinco das seis finais da ginástica artística feminina, ficando apenas de fora nas barras assimétricas.

Em Tóquio 2020, Simone Biles se ausentou de diversas finais para cuidar da saúde mental, após sofrer com os "twisties", uma espécie de perigoso bloqueio da consciência corporal durante as acrobacias. Agora, em Paris, a norte-americana teve um problema com o corpo, mas nada que tirasse o brilho da melhor ginasta do mundo.

Biles começou o dia na trave, com uma exibição perfeita. Simone demonstrou precisão em acrobacias muito difíceis, sem mesmo desequilibrar. A norte-americana anotou 14,733 pontos e vaga quase certa na final.

Antes do solo, Simone sofreu o susto, ao sentir dores no pé direito durante o aquecimento para o solo. Mancou um pouco, mas colocou uma bota de esparadrapos e voltou a competir. Ela abriu a série com o Biles II (duplo mortal grupado com tripla pirueta), mas não teve uma chegada muito precisa no Biles I, com um passo pra frente. Porém, não afetou o brilho da série série de 6,8 pontos de dificuldade. Conseguiu 14,600 pontos e mais uma final encaminhada.

(Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Biles seguiu com dores durante o aquecimento para o salto, ela voltou à posição de largada engatinhando. Simone caiu no aquecimento do Biles II. Porém, na hora que estava valendo, um passo largo para trás e que não afetou a nota 15,800. O segundo salto para classificar para a final do aparelho foi um Cheng, com passos largos na chegada, cravouu 14,800. Com média 15,300, foi à liderança.

Nas barras, ponto fraco de Biles, Simone não apresentou o elemento inédito que mostrou para homologar no código de pontuação, seria o sexto movimento batizado por ela. Mesmo sem o movimento, fez uma boa série, só com uma falha média em uma parada de mãos. Com 14,433 pontos, terminou a subdivisão no oitavo e último posto da zona de classificação para a final do aparelho, com poucas chances de avançar.