Rebeca Andrade nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir à estreia da ginástica artística feminina

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 09:00 • Paris (FRA)

Depois de se destacar nas Olimpíadas de Tóquio-2020, Rebeca Andrade é uma das grandes esperanças brasileiras por medalhas em Paris. A atleta estreia na qualificatória geral da ginástica artística neste domingo, às 16h10 (de Brasília), na Arena Bercy.

A ginasta é a atual campeã olímpica no salto e vice-campeã no individual geral. Com a atleta na equipe, o time brasileiro sonha com um bom desempenho na competição por equipes. Vale lembrar, que o Brasil terminou em segundo lugar do Mundial da Antuérpia.

As competições da ginástica artística começam neste domingo (28), às 16h10 (de Brasília), na Arena Bercy, em Paris. Rebeca irá disputar as categorias individual geral, salto e solo. As finais das provas começam a acontecer a partir da semana que vem.

🗓️ Data: Domingo, 28 de julho de 2024

🕐Horário: 16h10

📍 Local: Arena Bercy, Paris (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV, Globoplay e CazéTV