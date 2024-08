Recurso é aceito, e pódio no qual Rebeca Andrade ganhou ouro nas Olimpíadas deve sofrer alteração

Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 14:58 • Paris (FRA)

O pódio da prova do solo da ginástica feminina das Olimpíadas 2024, no qual Rebeca Andrade rebeceu medalha de ouro, deve sofrer alteração cinco dias após a disputa. Após recurso da Federação Romena de Ginástica (FRG), a atleta Ana Bǎrbosu herdará a medalha de bronze, antes dada à americana Jordan Chiles.

A prova aconteceu na última segunda-feira (5), na última final por aparelhos da ginástica em Paris. A ginasta da Romênia esteve próxima de subir ao pódio ao lado de Rebeca e Biles, mas recurso dos Estados Unidos alterou o resultado. Chiles havia rebecido nota 13.666 pela apresentação no solo, mas os juízes revisaram o grau de dificuldade da série e acrescentaram 0.100 na pontuação da americana. Assim, ela subiu para a terceira colocação, ultrapassando Bǎrbosu, e ficou com o bronze.

O episódio causou revolta em toda a Romênia. Primeiro-ministro do país, Marcel Ciolacu chegou a afirmar que Ana Bǎrbosu e Sabrina Maneca-Voinea (outra representante romena) foram tratadas “de forma absolutamente desonrosa” pelos juízes. O argumento é de que o recurso americano foi solicidado após o tempo limite de quatro minutos desde o fim da apresentação, determinado pelo regulamento.

Assim, a FRG entrou com pedido no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para a anulação do recurso dos Estados Unidos e, desta forma, a redução da nota de Jordan Chiles. Por sua vez, o TAS avaliou que houve atraso de um minuto na solicitação dos EUA e deu razão aos romenos, subitraindo o 0.100 da pontuação de Jordan Chiles. Assim, a companheira de Simone Biles volta a ter 13.666, nota inferior aos 13.700 de Ana Bǎrbosu.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) ainda não se pronunciou sobre a determinação do Tribunal. Contudo, o natural é que seja cumprida a decisão, e o bronze deve ser retirado de Jordan Chiles e dado a Ana Bǎrbosu. Após o resultado do recurso romeno, a ginasta americana se pronunciou nas redes sociais, abalada com a decisão.

Jordan Chiles, retirada do pódio de Rebeca Andrade nas Olimpíadas, desabafa nas redes sociais (Foto: Reprodução / Instagram)

"Estou me dando esse tempo e me retirando das redes sociais pela minha saúde mental, obrigada", disse Jordan Chiles em publicação no Instagram. A ginasta recebeu ataques virtuais após a determinação do Tribunal.