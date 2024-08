Rebeca Andrade decide parar de usar as quatro medalhas penduradas no pescoço; entenda

Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas apenas nas Olimpíadas de Paris (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 12:19 • Paris (FRA)

Depois do skatista estadunidense Nyjah Huston, que reclamou nas redes sociais da qualidade da medalha de bronze conquistada por ele na segunda-feira (29), na categoria street, agora é a vez da ginasta brasileira Rebeca Andrade criticar o material escolhido pelo Comitê Organizador Paris 2024. Em entrevista ao narrador Galvão Bueno veiculada no Youtube, Rebeca contou que vai parar de andar com as medalhas penduradas no pescoço.

- Quando as coloco no pescoço, elas batem muito umas nas outras e estão ficando arranhadas. Estou ficando triste. E eu não quero ficar triste. Então não vou mais colocá-las no pescoço: vou andar com elas nas minhas mãos. Duas nas mãos, duas nos bolsos, para não correr o risco - disse.

Nos Jogos de Paris, Rebeca conquistou quatro medalhas: bronze na ginástica feminina por equipes; prata no individual geral; prata no salto; e ouro no solo.