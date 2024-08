Rebeca comemora prata nas Olimpíadas, comenta apoio de Simone Biles e diz que se sente privilegiada

Rebeca Andrade se tornou a brasileira com mais medalhas em Olimpíadas (Foto Luiza Moraes/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Rebeca Andrade fez história nesta quinta-feira (1º) ao conquistar a medalha de prata no individual geral da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris. Em entrevista à Globo, a brasileira disse que se sente privilegiada.

- É uma honra. Me sinto privilegiada diante de tantas coisas que poderiam acontecer e tantas pessoas que poderiam ser escolhidas para estar aqui. Eu me sinto privilegiada por fazer parte das mulheres que estão vencendo, poder trazer mais um resultado para o meu esporte e para o meu país. É incrível - afirmou.

Rebeca também comemorou o fato de a mãe, Rosa Santos, estar na plateia.

- Sempre quero orgulhar a minha mãe. Eu sei que ela sempre tem orgulho de mim, independentemente de qualquer coisa, mas eu vivo a ginástica. Ela estar assistindo, torcendo por mim, orando… É maravilhoso. É a melhor pessoa que poderia estar aqui. Fico muito feliz de ter feito tudo certo - disse.

A ginasta, que recebeu apoio da americana Simone Biles, que levou o ouro na prova, ressaltou a importância de "levantar quem está do seu lado".

- É uma briga, todo mundo quer vencer, todo mundo quer estar no pódio. Mas é bom saber que, por mais que você queira vencer, as outras estão torcendo por você e você também está torcendo por elas. É isso, levantar quem está do seu lado sem perder o seu. Estar concentrada no seu, mas vibrar pela outra. Meu grupo foi sensacional. A gente se ajudou bastante na torcida. Foi demais. Foi a primeira competição em que consigo assistir todas as meninas. Normalmente, eu me fecho muito. Eu estou vivendo Paris. Estou vivendo cada momento. Está sendo muito bom torcer, vibrar - afirmou.

Rebeca disse que espera estar no pódio também na próximas provas com aparelhos:

- Eu penso, não vou mentir. Quero estar no pódio. Eu preciso fazer a minha parte. Para estar lá, preciso fazer a minha parte. Esse é o foco.