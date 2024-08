Rebeca Andrade se tornou a brasileira com mais medalhas em Olimpíadas (Foto Luiza Moraes/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 15:41 • Paris (FRA)

Com a medalha de prata na prova do invidual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade se tornou a atleta com mais medalhas olímpicas na história. A ginasta, agora com quatro conquistas, deixou para trás Fofão, ex-jogadora de vôlei, e a judoca Mayra Aguiar, que possuem três medalhas.

A cada competição que passa, Rebeca marca ainda mais o nome dela na história do esporte olímpico brasileiro. Em Paris, a ginasta de 25 anos participa pela segunda vez dos Jogos - a estreia aconteceu em Tóquio 2020. Na ocasião, a brasileira faturou duas medalhas: ouro no salto e prata no individual geral.

Já Fofão, multicampeã com a seleção de vôlei feminino, conquistou o bronze no Jogos de Atlanta 1996 e em Sidney 2000. Também foi campeã em Pequim 2008. Já Mayra Aguiar acumulou três bronzes ao longo da carreira no judô: nas Olimpíadas de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

Na capital francesa, no entanto, Rebeca repetiu o desempenho no individual geral. Após uma disputa extremamente acirrada com a norte-americana Simone Biles, a brasileira conseguiu um somatório de 57.932 e alcançou o segundo lugar no pódio. A ginasta já havia garantido o bronze na prova por equipes, junto de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

Rebeca Andrade ainda pode aumentar o feito histórico alcançado em Paris. A brasileira ainda possui três provas para disputar nas Olimpíadas - ela conseguiu a classficação para a final do salto, do solo e da trave. O próximo compromisso será no sábado (3), com a decisão do salto, às 13h15, no horário de Brasília.

