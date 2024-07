Rafaela Silva em ação no judô nas Olimpíadas (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 13:15 • Paris (FRA)

Rafaela Silva não conseguiu medalha nas Olimpíadas. A judoca caiu nas semifinais para a sul-coreana Mimi Huh após ser imobilizada no tempo extra, e Haruka Funakubo levou a melhor na disputa de terceiro lugar devido a três punições dadas para a brasileira.

Após as duas derrotas, Rafa desabou em lágrimas durante entrevista, e pediu desculpas por não ter conseguido um lugar no pódio em Paris.

- O pessoal que acompanha judô na França geralmente aprecia o judô, então é muito especial (lutar aqui). Mas eu queria a medalha, eu queria. Trabalhei muito por essa medalha, queria estar dando outra entrevista neste momento. Peço desculpas porque hoje não consegui, não consegui.

Antes das derrotas, Rafaela havia superado Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, em linda chave de braço na estreia; já nas quartas, venceu Eteri Liparteliani com dois waza-aris. Questionada sobre as oponentes finais, a carioca analisou os duelos.

- A gente se conhece muito. Estou nessa categoria desde 2008, então já lutei várias vezes com essas adversárias. A medalha hoje ficou no detalhe, e infelizmente no detalhe eu acabei falhando hoje, e estou indo embora sem medalha - disse.

Rafaela Silva ainda não se despediu de Paris por completo. A brasileira ainda fará parte da disputa por equipes, prevista para acontecer no sábado (3 de agosto).

- Qualquer competição para mim é muito importante. Eu foquei muito nessa medalha do individual, sei que tinha condições de chegar nessa final. O que resta é manter a cabeça forte, tem o time ainda, temos que apoiar e buscar essa medalha por equipe - finalizou a medalhista de ouro em 2016.