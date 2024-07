Olimpíadas: Rafaela Silva perde para sul-coreana e disputará o bronze no judô

Rafaela Silva e Mimi Huh lutam nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 11:39 • Paris (FRA)

Rafaela Silva foi derrotada pela sul-coreana Mimi Huh na semifinal do judô feminino (categoria até 57kg) das Olimpíadas 2024 nesta segunda-feira (29), na Arena do Campo de Marte. A brasileira irá disputar a medalha de bronze ainda nesta tarde.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Como foi a luta de Rafaela Silva na semifinal das Olimpíadas?

A luta começou com Rafaela Silva muito ativa e buscando o combate no chão. No entanto, a adversária conseguiu tomar a vantagem do combate e controlar as ações, anulando as tentativas da brasileira. Com os quatro minutos regulamentares encerrados em 0 a 0, a disputa foi para o Golden Score.

No tempo extra, a sul-coreana manteve a estratégia e Rafaela sofreu com as entradas da rival. Assim, Mimi Huh conseguiu imobilizar a brasileira e, após contagem aberta, venceu a luta com waza-ari.

Agora, Rafaela Silva irá disputar a medalha de bronze das Olimpíadas, ainda nesta segunda-feira (29). Ela encara a japonesa Haruka Funakubo em luta pelo terceiro lugar em Paris, prevista para as 12h18.